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13 марта • обновлено в 16:28
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Coldplay сняли яркий клип в Киеве. Видео

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Всемирно известная британская группа Coldplay презентовала клип на песню Trouble in Town со своего студийного альбома Everyday Life.

Съемки видео проходили в Киеве. Видео опубликовано на официальной странице группы в Youtube.

Coldplay сняли яркий клип в Киеве. Видео

Скриншот из видео

Над клипом британских знаменитостей также работала украинская компания Radioaktive Film. Режиссером видео стала ирландка Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британский певец Tom Misch снял клип на свой новый сингл What Kinda Music в Киеве. Съемки прошли на станции метро "Выдубичи".

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Автор
Мария Дидык
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