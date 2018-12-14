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Cкандал в семье королевы Елизаветы: инсайдеры раскрыли новые подробности

4.2тЧитать материал на украинском

В королевской семье продолжаются скандалы из-за жены принца Гарри Меган Маркл. Поговаривают, что жена принца Уильяма Кейт Миддлион и Маркл постоянно конфликтуют. Напряженная ситуация заставила вмешаться в отношения между герцогинями королеву Елизавету.

Отмечается, что она даже вызвала Миддлтон на разговор и поделилась советами, как наладить отношение. Об этом сообщает издание "Woman.ru".

Cкандал в семье королевы Елизаветы: инсайдеры раскрыли новые подробности

Журнал OK!

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На днях папарацци заметили Кейт, спешащую в резиденцию королевы. Фанаты удивились тому, что она направлялась в Букингемский дворец одна. Однако вскоре ситуацию прокомментировал инсайдер. Он сообщил, что королевские особы встречались для того, чтобы обсудить отношения Кейт и Меган.

Cкандал в семье королевы Елизаветы: инсайдеры раскрыли новые подробности

Владтайм

"Ее Величество знает о тяжелом характере герцогини Сассекской и хочет дать несколько полезных советов Кейтлин", — сказал приближенный к королевской семье источник.

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряли уже троих персональных помощников. Причиной проблем королевской семьи стало грубое поведение Маркл с персоналом, а также внезапное ухудшение характера принца Гарри.

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