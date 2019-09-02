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2 сентября • обновлено в 17:57
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Cкандал с Алиной Паш из-за России: у Зеленского высказались о проблеме

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский высказался о скандале с певицей Алиной Паш, которая в 2018 году должна была выступить в РФ и заявляла, что будет петь там, где нужно.

Так, в интервью изданию Lb.ua чиновник сказал, что для него важно, что делают и говорят артисты сейчас, а не когда-то. Ведь каждый в прошлом мог ошибаться.

Cкандал с Алиной Паш из-за России: у Зеленского высказались о проблеме

Владимир Бородянский и Алина Паш

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"Когда мы говорим про Алину Паш или других актеров, которые в какой-то момент времени что-то говорили или делали, для меня важно, что сейчас они чувствуют. У всего есть какой-то срок давности. Если условная Алина Паш сегодня не считает, что у нас идет война, то я считаю, этот человек не должен представлять страну на государственном уровне. Но в прошлом человек мог ошибаться", — заявил Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Паш выступила с рэпом на Майдане, однако не всем понравилась такая инициатива в День Независимости. В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, кто она такая, и какие композиции выпускала в последнее время.

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Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
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