ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Чувствую себя ужасно": знаменитый российский певец серьезно пострадал в Крыму

2.6тЧитать материал на украинском

50-летний российский певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, попал в серьезное ДТП в Крыму.

На большой скорости он вылетел с мотоцикла и повредил плечо. Сейчас артист находится в одной из петербургских больниц, в которой ему провели операцию. Об этом сообщает "СтарХит".

Александр Фадеев

Александр Фадеев

Teleprogramma.pro

Новости
"Лучше отдам животным": Алибасов серьезно поскандалил с сыном после отравления

Артист спускался с горы Ай-Петри на электробайке, но из-за дождя дорога стала скользкой, и он не справился с управлением.

"Из-под меня на повороте вылетел байк, и я со всей дури ударился плечом. Хорошо, что рядом были люди, которые помогли мне", — сообщил Данко.

Данко после операции

Данко после операции

starhit.ru

Данко в больнице

Данко в больнице

starhit.ru

Сейчас певец находится в 122-й больнице Санкт-Петербурга.

"Вчера меня прооперировали. Прогнозы врачей пока неизвестны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры — кошмар", — добавил артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве, а врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chesny Victor
Chesny Victor
Крым убирает негодяев. Крым, это УКРАИНА.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
an and
an and
Упал в Крыму, а наркоз отходит и лечат в Питере? То ли травма несерьезная, то ли как это? Как он по скорой в Питер попал? И в Крыму что уже вообще негде даже травму плеча лечить?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Очень жаль, очень...почему только плече?!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, Кто тебе мешает приехать в Крым и сломать шею, дятел?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel