"Чувствую себя ужасно": знаменитый российский певец серьезно пострадал в Крыму

50-летний российский певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, попал в серьезное ДТП в Крыму.

На большой скорости он вылетел с мотоцикла и повредил плечо. Сейчас артист находится в одной из петербургских больниц, в которой ему провели операцию. Об этом сообщает "СтарХит".

Александр Фадеев Teleprogramma.pro

Артист спускался с горы Ай-Петри на электробайке, но из-за дождя дорога стала скользкой, и он не справился с управлением.

"Из-под меня на повороте вылетел байк, и я со всей дури ударился плечом. Хорошо, что рядом были люди, которые помогли мне", — сообщил Данко.

Данко после операции starhit.ru

Данко в больнице starhit.ru

Сейчас певец находится в 122-й больнице Санкт-Петербурга.

"Вчера меня прооперировали. Прогнозы врачей пока неизвестны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры — кошмар", — добавил артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве, а врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи.

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