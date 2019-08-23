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Чуть не выпала грудь: Кардашьян вызвала ажиотаж откровенным фото

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Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные формы.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в топе, который с трудом держит грудь, и короткой юбке, обнажающей бедра.

"Иногда вам нужно время для себя, время со своими лучшими друзьями только для детоксикации и перезарядки", – подписала Кардашьян.

Ким Кардашьян чуть не выронила грудь из тесного топа

Ким Кардашьян чуть не выронила грудь из тесного топа

instagram /kimkardashian

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Откровенные снимки Ким вызвали ажиотаж среди пользователей. Всего за час под постом поставили больше 700 тысяч отметок "нравится".

Ким Кардашьян с подругой в откровенной фотосессии

Ким Кардашьян с подругой в откровенной фотосессии

instagram /kimkardashian

Чуть не выпала грудь: Кардашьян вызвала ажиотаж откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян продемонстрировала грудь, которая обгорела на солнце. Она показала, как можно убрать красные пятна. Этот способ оценил даже "Холостяк-2019" Никита Добрынин.

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Персона
Ким Кардашьян
Теги
шоу-бизнес Красота
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что в ней необычного?
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