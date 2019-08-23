Чуть не выпала грудь: Кардашьян вызвала ажиотаж откровенным фото

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные формы.
На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в топе, который с трудом держит грудь, и короткой юбке, обнажающей бедра.
"Иногда вам нужно время для себя, время со своими лучшими друзьями только для детоксикации и перезарядки", – подписала Кардашьян.
Ким Кардашьян чуть не выронила грудь из тесного топа
instagram /kimkardashian
Откровенные снимки Ким вызвали ажиотаж среди пользователей. Всего за час под постом поставили больше 700 тысяч отметок "нравится".
Ким Кардашьян с подругой в откровенной фотосессии
instagram /kimkardashian
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян продемонстрировала грудь, которая обгорела на солнце. Она показала, как можно убрать красные пятна. Этот способ оценил даже "Холостяк-2019" Никита Добрынин.
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