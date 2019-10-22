Чуть не умер: стало известно о сложнейшей операции Шварценеггера

Кинозвезда, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце.

Как сообщает The Mirror, об этом он лично признался журналистам, вспомнив хирургическое вмешательство, которое произошло в марте 2018 года.

Несмотря на то, что прошло уже много времени, Шварцнеггер решился об этом рассказать только сейчас. Год назад ему успешно заменили легочный клапан, установленный еще в 1997 году, но это чуть не стоило жизни.

Арнольд Шварценеггер чуть не умер instagram/schwarzenegger/?

По словам актера, во время проведения "рутинной процедуры" на операционном столе ситуация изменилась к худшему. Несмотря на то, что Арни был близок "к встрече с создателем", он был больше обеспокоен тем, что не уложится в график, установленный для съемок последнего фильма "Терминатор" – "Темная судьба".

По словам Шварценеггера, чем старше он становиться, тем труднее ему восстанавливаться. Несмотря на сложности во время операции, актеру все же удалось быстро вернуться в спортзал через неделю после возвращения из больницы. Однако ему пришлось отказаться от упражнения жим лежа и соблюдать осторожность.

"Чем старше ты становишься, тем труднее становится. Тело уже не так быстро восстанавливается, как раньше. Но вам просто нужно больше тренироваться. Вот в чем секрет", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после операции в марте 2018 года Шварценеггер в своем первом комментарии рассказал, что рад вернуться.

Он лежал в больнице "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе. Состояние актера оценивалось, как стабильное. Он уже не первый раз ложился под нож. В 1997 году Шварценеггеру заменили аортальный клапан. Экстренности в той операции не было, однако актер решил сделать ее, пока был молодым.

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