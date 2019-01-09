''Чуть не погибла'': всплыло интервью умершей звезды "Битвы экстрасенсов"

Звезда программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, которая неожиданно скончалась 6 января, незадолго до смерти рассказала, что из-за своей силы дети дались ей нелегко.

Так, подробностями она поделилась в интервью для Teleprogramma.pro. "Человек, обремененный силой, не может позволить себе бездействовать. Мне и дети мои из-за этого дались очень нелегко: было два срочных кесарева и оба раза мы чуть не погибли — и дети, и я", — призналась Воскобоева.

Дария Воскобоева Фото: instagram/voskoboeva_daria

Также Дария добавила, что, видимо, свою силу она должна была тратить на какие-то серьезные дела, а не на семью, как ей хотелось.

Дария Воскобоева с детьми Фото: instagram/voskoboeva_daria

Как сообщал OBOZREVATEL, финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем.