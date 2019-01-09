МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Чуть не погибла'': всплыло интервью умершей звезды "Битвы экстрасенсов"

2.4тЧитать материал на украинском

Звезда программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, которая неожиданно скончалась 6 января, незадолго до смерти рассказала, что из-за своей силы дети дались ей нелегко.

Так, подробностями она поделилась в интервью для Teleprogramma.pro. "Человек, обремененный силой, не может позволить себе бездействовать. Мне и дети мои из-за этого дались очень нелегко: было два срочных кесарева и оба раза мы чуть не погибли — и дети, и я", — призналась Воскобоева.

''Чуть не погибла'': всплыло интервью умершей звезды "Битвы экстрасенсов"

Дария Воскобоева

Фото: instagram/voskoboeva_daria

Новости
Участника "Битвы экстрасенсов" избили

Также Дария добавила, что, видимо, свою силу она должна была тратить на какие-то серьезные дела, а не на семью, как ей хотелось.

''Чуть не погибла'': всплыло интервью умершей звезды "Битвы экстрасенсов"

Дария Воскобоева с детьми

Фото: instagram/voskoboeva_daria

Как сообщал OBOZREVATEL, финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги