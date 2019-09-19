"Чуть меньше миллиона за встречу": Астафьева сделала откровенное заявление об интиме

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева призналась, что влиятельный мужчина предлагал ей интим за деньги.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна", уточнив, что это был "очень известный человек".

"Недавно мне написали от одного очень известного человека. Писал его помощник, что "очень большую сумму предлагаем вам за встречу". Я говорю: "Господи, неужели у вас так много денег, что вы за встречу предлагаете такую сумму?" Ну сумма просто... я даже не знаю, сколько лет мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги", – призналась Астафьева.

Астафьевой предлагали деньги за интим Кадр из видео

По ее словам, просто за встречу предложили огромную сумму: "не миллион, немножко меньше". Более того, менеджер передал певице, что мужчина хочет ее содержать, если звезда даст свое согласие.

"То есть мужчину даже не смутило, что у меня есть любимый человек", – возмутилась Астафьева.

Даша Астафьева в постели instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Даша Астафьева снялась абсолютно обнаженной в откровенной фотосессии, вызвав фурор в сети.

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