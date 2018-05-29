"Чудо в перьях": Киркоров ответил ворам, но нарвался на критику

Российские певец Филипп Киркоров обратился к злоумышленникам, укравшим у него часть сценических костюмов для нового шоу "Я".

"И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи", — написал Киркоров в Instagram.

Вместе с ответом Киркоров опубликовал фото в самолете - певец забросил на соседнее кресло ноги в красных кроссовках.

Читатели начали активно обсуждать обувь звезды: "В женской обуви! Ты пол поменяла? Филипина ты теперь", "Чудо в перьях", "А зачем вы сиденье пачкаете?"

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные украли восемь сценических костюмов кордебалета Филиппа Киркорова общей стоимостью 11 тысяч долларов.