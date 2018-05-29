"Чудо в перьях": Киркоров ответил ворам, но нарвался на критику

Российские певец Филипп Киркоров обратился к злоумышленникам, укравшим у него часть сценических костюмов для нового шоу "Я".
"И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи", — написал Киркоров в Instagram.
Вместе с ответом Киркоров опубликовал фото в самолете - певец забросил на соседнее кресло ноги в красных кроссовках.
Полетели на ПАВЛОВО!!!🚁 И ничто и никто, не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜) Спасибо мой дорогой @eminofficial за то что скрасил мой 500 км перелёт и "сделал" ещё более незабываемым для меня этот Понедельник!
Читатели начали активно обсуждать обувь звезды: "В женской обуви! Ты пол поменяла? Филипина ты теперь", "Чудо в перьях", "А зачем вы сиденье пачкаете?"
Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные украли восемь сценических костюмов кордебалета Филиппа Киркорова общей стоимостью 11 тысяч долларов.