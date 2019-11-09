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9 ноября • обновлено в 14:37
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"Чтобы вся нация пела": Пономарев рассказал, как заставил украинцев выучить гимн

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Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев заставил тысячи украинцев выучить гимн своей страны.

Об этом Пономарев, который часто исполняет гимн Украины на различных официальных мероприятиях, рассказал в эфире ObozTV.

"Я вообще мечтаю, чтобы каждый вокалист в Украине пел гимн. И желательно не только вокалист. У нас нация поющая, 80% умеют петь – чтобы вся нация пела. Я же за это боролся", – подчеркнул народный артист.

Пономарев сообщил, что впервые спел гимн Украины на стадионе в 2000 году, перед матчем национальной футбольной сборной.

"Тогда я пел гимн на стадионе впервые, у меня тряслись колени. Я привык к большим концертам, когда впереди публика, а когда она вокруг – это немного другая история. Я спел, и на стадионе пели гимн Украины процентов 5. На следующий футбольный матч мы разложили на каждое сидение текст. Так мы делали пять раз подряд. Только на пятый-седьмой раз у меня пел весь стадион. Я этим горжусь! А какая разница, кто поет?" – заявил он.

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Певец также прокомментировал выступление своего коллеги Дзидзьо, который исполнил гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020.

"Я где-то прочитал пост, что Дзидзьо классно спел, Пономарев, наверное, волнуется. Почему я волноваться должен? Мы дружим, он мне звонил перед исполнением гимна, задавал очень много вопросов. Я подсказывал, давал советы. Я абсолютно горд, что он спел", – отметил Пономарев.

Пономарев рассказал, как заставил украинцев выучить гимн

gordonua.com

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Александр Пономарев
Место
Украина
Теги
гимн Украины шоу-бизнес
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Чего там учить, млин. Ты вот попробуй в российском на советский не сбиться :)
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
"Щенесдохлу" каждая свинья может спивати!))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Заунывный вой, из которого ясно, что "доля" скривится в презрительной усмешке, взирая на алчных предателей и отупевших болванов, которые никогда не смогут построить собственное государство.
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