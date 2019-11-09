"Чтобы вся нация пела": Пономарев рассказал, как заставил украинцев выучить гимн

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев заставил тысячи украинцев выучить гимн своей страны.

Об этом Пономарев, который часто исполняет гимн Украины на различных официальных мероприятиях, рассказал в эфире ObozTV.

"Я вообще мечтаю, чтобы каждый вокалист в Украине пел гимн. И желательно не только вокалист. У нас нация поющая, 80% умеют петь – чтобы вся нация пела. Я же за это боролся", – подчеркнул народный артист.

Пономарев сообщил, что впервые спел гимн Украины на стадионе в 2000 году, перед матчем национальной футбольной сборной.

"Тогда я пел гимн на стадионе впервые, у меня тряслись колени. Я привык к большим концертам, когда впереди публика, а когда она вокруг – это немного другая история. Я спел, и на стадионе пели гимн Украины процентов 5. На следующий футбольный матч мы разложили на каждое сидение текст. Так мы делали пять раз подряд. Только на пятый-седьмой раз у меня пел весь стадион. Я этим горжусь! А какая разница, кто поет?" – заявил он.

Певец также прокомментировал выступление своего коллеги Дзидзьо, который исполнил гимн Украины перед матчем отбора на чемпионат Европы-2020.

"Я где-то прочитал пост, что Дзидзьо классно спел, Пономарев, наверное, волнуется. Почему я волноваться должен? Мы дружим, он мне звонил перед исполнением гимна, задавал очень много вопросов. Я подсказывал, давал советы. Я абсолютно горд, что он спел", – отметил Пономарев.

gordonua.com

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