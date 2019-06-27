"Чтобы совесть не грызла!" Притула сделал амбициозное заявление о политике

Украинский шоумен Сергей Притула пошел в политику с партией Святослава Вакарчука "Голос", потому что хочет быть полезным стране.

Такое признание он сделал в эфире программы "Вікна-новини" на телеканале СТБ (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Я размышлял над вариантами создания какого-то своего политического проекта, а тем более, что очень много людей меня к этому склоняли. И сейчас, не имея там собственной какой-либо политической силы, я смотрел, с кем можно пойти в парламент из тех, кто реально проходной", – рассказал Притула.

Сергей Притула в программе "Вікна-новини"

По его словам, предложения были от нескольких политических структур, чьи названия шоумен не озвучил.

"Мне жаль только, что те люди, которые меня звали в парламент по своим спискам, сейчас очень яростно засыпают сеть всякими черными пиар-историями, которые меня касаются. Я хочу быть полезен людям в нашей стране. Я хочу сделать все, чтобы меня на старости лет совесть не грызла, что в какой-то момент, когда я мог присоединиться к переменам к лучшему, я этого не сделал", – признался Притула.

Он рассказал, что в партию "Голос" попал очень просто. Вакарчук очень долго решался и размышлял по поводу создания политсилы, о чем они говорили еще в 2018 году.

Сергей Притула Скриншот

"К сожалению, в Украине до сих пор очень подвержены манипуляциям. Одна из таких глобальных инициатив Вакарчука – ограничение влияния олигархов на информационную политику каналов. Это очень сложная задача, несмотря на то, что все каналы в Украине так или иначе принадлежат людям, которых мы называем олигархами", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о решении пойти в политику Притула сообщил украинцам 8 июня. Он присоединился к партии Святослава Вакарчука "Голос". Во время интервью на СТБ он прошел блиц, во время которого публично оскорбил президента России Владимира Путина.

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