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13 ноября • обновлено в 02:53
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"Чтобы не отвлекать": Соколова сверкнула пышной грудью в "скромном" платье

1.3т
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Известная украинская журналистка Янина Соколова засветила пышную грудь на пикантном снимке.

На фото звезда позировала в бордовом платье с очень глубоким декольте. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Отсняли свежий "Вечер с Соколовой". Наш стилист принесла скромное платье, чтобы ничто не отвлекало вас от основного. Пятница близко", – пошутила она.

Янина Соколова засветила пышную грудь

Янина Соколова засветила пышную грудь

instagram/yanina_sokolova

Новости
Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото

На фото Соколова смотрит томным взглядом в камеру, пока ее гримируют. Образ журналистка дополнила аккуратным ожерельем и сережками.

"Какая вы красивая, Янина! Здоровья и творческих успехов", "Красотка Янина", "Блин, ну так нельзя. Я и так тебя люблю, а еще эта Марианская впадина (Я за декольте)", "Что это вы с нами делаете", – взбудоражились поклонники.

"Чтобы не отвлекать": Соколова сверкнула пышной грудью в "скромном" платье
"Чтобы не отвлекать": Соколова сверкнула пышной грудью в "скромном" платье
Соколова в похожем платье другого цвета

Соколова в похожем платье другого цвета

instagram/yanina_sokolova

Соколова с "кружкой Путина" в пиджаке на голое тело

Соколова с "кружкой Путина" в пиджаке на голое тело

instagram/yanina_sokolova

Соколова с глубоким декольте

Соколова с глубоким декольте

instagram/yanina_sokolova

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Соколова часто балует перед выпусками поклонников пикантными кадрами. Недавно она облачилась в накидку с леопардовым принтом, обнажив пышную грудь.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Красота шоу-бизнес
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Перов Василий
Перов Василий
Что за шмара? Лободу покажите... Ну или пилотку этой рогулихи..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где "пышная грудь"? Обыкновенный крокодил.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, кaцaпыч, поставь плиз фотку на аву! Ну поста-а-а-авь! Хочется пopжать, какая у тебя морда злая :-)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, дежурная обезьяна с паРРаши - тебя на ночь не закрыли в клетке?
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