"Чтобы не отвлекать": Соколова сверкнула пышной грудью в "скромном" платье

Известная украинская журналистка Янина Соколова засветила пышную грудь на пикантном снимке.

На фото звезда позировала в бордовом платье с очень глубоким декольте. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Отсняли свежий "Вечер с Соколовой". Наш стилист принесла скромное платье, чтобы ничто не отвлекало вас от основного. Пятница близко", – пошутила она.

Янина Соколова засветила пышную грудь instagram/yanina_sokolova

На фото Соколова смотрит томным взглядом в камеру, пока ее гримируют. Образ журналистка дополнила аккуратным ожерельем и сережками.

"Какая вы красивая, Янина! Здоровья и творческих успехов", "Красотка Янина", "Блин, ну так нельзя. Я и так тебя люблю, а еще эта Марианская впадина (Я за декольте)", "Что это вы с нами делаете", – взбудоражились поклонники.

Соколова в похожем платье другого цвета instagram/yanina_sokolova

Соколова с "кружкой Путина" в пиджаке на голое тело instagram/yanina_sokolova

Соколова с глубоким декольте instagram/yanina_sokolova

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Соколова часто балует перед выпусками поклонников пикантными кадрами. Недавно она облачилась в накидку с леопардовым принтом, обнажив пышную грудь.

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