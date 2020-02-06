"Чтобы Настя выздоровела!" Навка показала страстное фото с мужем Заворотнюк

Телеведущая и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка тепло поздравила Петра Чернышова с днем рождения.

Супруга пресс-секретаря Путина в своем Instagram-аккаунте написала свои пожелания Чернышову, добавив ряд фотографий, в том числе и совместный фотоснимок с ледовой площадки.

Также она пожелала скорейшего выздоровления его жене Анастасии Заворотнюк.

"Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!" – добавила фигуристка.

По сведениям средств массовой информации, известная российская актриса, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией и пребывает на лечении в больнице. Официальной информации о здоровье артистки и ее диагнозе нет.

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