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7 февраля • обновлено в 08:16
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"Чтобы Настя выздоровела!" Навка показала страстное фото с мужем Заворотнюк

2.1т
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Телеведущая и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка тепло поздравила Петра Чернышова с днем рождения.

Супруга пресс-секретаря Путина в своем Instagram-аккаунте написала свои пожелания Чернышову, добавив ряд фотографий, в том числе и совместный фотоснимок с ледовой площадки.

Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, С Днём Рождения!!! 🎆🎆🎆 Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что!!! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают, и уверена, что присоединятся к моему поздравлению!!! В этот прекрасный день, мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия!!! 🎉🎉🎉 Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!🙏🙏🙏 #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #СДнёмРождения #happybirthday 🎈#друзья #НавкаШоу #navkateam

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"Чтобы Настя выздоровела!" Навка показала страстное фото с мужем Заворотнюк

Также она пожелала скорейшего выздоровления его жене Анастасии Заворотнюк.

"Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!" – добавила фигуристка.

По сведениям средств массовой информации, известная российская актриса, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией и пребывает на лечении в больнице. Официальной информации о здоровье артистки и ее диагнозе нет.

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