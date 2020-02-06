"Чтобы Настя выздоровела!" Навка показала страстное фото с мужем Заворотнюк

Телеведущая и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка тепло поздравила Петра Чернышова с днем рождения.
Супруга пресс-секретаря Путина в своем Instagram-аккаунте написала свои пожелания Чернышову, добавив ряд фотографий, в том числе и совместный фотоснимок с ледовой площадки.
Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, С Днём Рождения!!! 🎆🎆🎆 Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что!!! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают, и уверена, что присоединятся к моему поздравлению!!! В этот прекрасный день, мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия!!! 🎉🎉🎉 Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!🙏🙏🙏 #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #СДнёмРождения #happybirthday 🎈#друзья #НавкаШоу #navkateam
Также она пожелала скорейшего выздоровления его жене Анастасии Заворотнюк.
"Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!" – добавила фигуристка.
По сведениям средств массовой информации, известная российская актриса, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией и пребывает на лечении в больнице. Официальной информации о здоровье артистки и ее диагнозе нет.
Читайте также:
"Лежит бездыханная": стали известны подробности о состоянии Заворотнюк
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!