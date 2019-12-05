Отец умершей певицы Жанны Фриске прокомментировал слова ее супруга ведущего Дмитрия Шепелева о том, что они с дочерью находились в конфликте.

Он заявил, что это неправда и пожелал Шепелеву "сдохнуть после таких слов", пишет Teleprogramma.pro.

"Чтоб он сдох после таких слов. Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мр*зь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить", - заявил отец Жанны Фриске.

Жанна Фриске с отцом Вокруг ТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак Шепелев рассказал, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

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