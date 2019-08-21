"Что же мне делать?" Стало известно о первой травме в "Танці з зірками-2019"

Известная актриса "Дизель шоу", участница нового сезона "Танці з зірками" Виктория Булитко травмировала ногу.

В своим Instagram-сторис она показала щиколотки, которые раздулись после того, как она неудачно наступила во время репетиции шоу.

Виктория Булитко с партнером - "Танці з зірками-2019" instagram/bulitka

Травмировала Булитко правую ногу, которая является рабочей в танцах. "Вот нормальная нога, а вот опухшая нога. Боже, что же мне делать? Как же мне теперь репетировать?! И я себе еще позволяю над этим шутить. Ну не стыдно тебе, Виктория Сергеевна", – прокомментировала Булитко.

Виктория Булитко травмировала ногу сторис

Она также рассказала, что теперь самостоятельно не водит машину, чтобы нога, как можно больше, находилась в состоянии покоя.

Булитко показала, чем отличается травмированная нога от здоровой сторис

Булитко пошутила над травмой сторис

Нога Булитко сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Недавно организаторы объявили имена всех 14 участников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете. Шоу стартует 25 августа.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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