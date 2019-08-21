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"Что же мне делать?" Стало известно о первой травме в "Танці з зірками-2019"

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Известная актриса "Дизель шоу", участница нового сезона "Танці з зірками" Виктория Булитко травмировала ногу.

В своим Instagram-сторис она показала щиколотки, которые раздулись после того, как она неудачно наступила во время репетиции шоу.

Виктория Булитко с партнером - "Танці з зірками-2019"

Виктория Булитко с партнером - "Танці з зірками-2019"

instagram/bulitka

Травмировала Булитко правую ногу, которая является рабочей в танцах. "Вот нормальная нога, а вот опухшая нога. Боже, что же мне делать? Как же мне теперь репетировать?! И я себе еще позволяю над этим шутить. Ну не стыдно тебе, Виктория Сергеевна", – прокомментировала Булитко.

Виктория Булитко травмировала ногу

Виктория Булитко травмировала ногу

сторис

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Она также рассказала, что теперь самостоятельно не водит машину, чтобы нога, как можно больше, находилась в состоянии покоя.

Булитко показала, чем отличается травмированная нога от здоровой

Булитко показала, чем отличается травмированная нога от здоровой

сторис

Булитко пошутила над травмой

Булитко пошутила над травмой

сторис

Нога Булитко

Нога Булитко

сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Недавно организаторы объявили имена всех 14 участников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете. Шоу стартует 25 августа.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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Место
Украина
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес
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