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"Что ж вы так хер*во выросли?" Макаревич жестко прошелся по россиянам из-за захвата Крыма

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Легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич жестко высказался о россиянах, которые приветствовали аннексию Крыма Россией в 2014 году.

"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так хер*во выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — возмутился Макаревич.

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"Говорите, красота спасет мир? Ни хе*а она его не спасет", — подытожил артист.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич назвал вторжение России в Украину большой ошибкой.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
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