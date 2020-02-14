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14 февраля • обновлено в 13:41
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"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье

1.2т
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Украинская певица Тина Кароль похвасталась сексуальной фигурой в белье.

Пикантной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

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На фото Кароль сексуально сидит на полу в одном лишь белье, которое выгодно подчеркнуло аппетитные формы певицы. В частности, акцентировав внимание на пышной груди Тины.

Фанаты не смогли пройти мимо эффектного кадра артистки. В комментариях поклонники не сдерживали своих эмоций, и засыпали знаменитость комплиментами:

"Как красиво", "Что за секс?", "Ого, вау", "Зачем так жарко?", "Богиня любви".

"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье
"Что за секс?" Кароль завела сеть аппетитными формами в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Анна Михно
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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