"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала поклонникам постельные утехи с мужем Владом Топаловым.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, развеселив пользователей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?" – спросила телеведущая у своих поклонников под видео.

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали любовные утехи скриншот

В частности, на ролике показано, как Тодоренко и Топалов пытаются исполнить супружеский долг. Как только пара в разгаре страсти начала скидывать одежду, в соседней комнате заплакал ребенок.

После того, как один из родителей успокоил малыша, муж привязал руку жены к стене. Но как только они настроились на нужный лад, из комнаты вновь раздался крик сына.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в постели Скриншот

Супруги не теряют надежды, но каждый раз все заканчивается одинаково. В конечном итоге, измотанные мама и папа падают на кровать и начинают храпеть, потеряв все силы и интерес к любовным утехам. Поклонники посмеялись над роликом, заметив, что это – действительно жизненная ситуация.

"Ха, жизненно", "Что за порнуха", "Тише надо. Это вечера и ночи всех родителей", "Семейный квест", "Какой кошмар", "Мелкий контрацептив", "Смело", – посмеялись в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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