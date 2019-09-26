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27 сентября • обновлено в 19:12
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"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть

9.9т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала поклонникам постельные утехи с мужем Владом Топаловым.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, развеселив пользователей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?" – спросила телеведущая у своих поклонников под видео.

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали любовные утехи

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали любовные утехи

скриншот

В частности, на ролике показано, как Тодоренко и Топалов пытаются исполнить супружеский долг. Как только пара в разгаре страсти начала скидывать одежду, в соседней комнате заплакал ребенок.

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После того, как один из родителей успокоил малыша, муж привязал руку жены к стене. Но как только они настроились на нужный лад, из комнаты вновь раздался крик сына.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в постели

Регина Тодоренко и Влад Топалов в постели

Скриншот

Супруги не теряют надежды, но каждый раз все заканчивается одинаково. В конечном итоге, измотанные мама и папа падают на кровать и начинают храпеть, потеряв все силы и интерес к любовным утехам. Поклонники посмеялись над роликом, заметив, что это – действительно жизненная ситуация.

"Ха, жизненно", "Что за порнуха", "Тише надо. Это вечера и ночи всех родителей", "Семейный квест", "Какой кошмар", "Мелкий контрацептив", "Смело", – посмеялись в комментариях.

"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть
"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть
"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть
"Что за порнуха?!" Видео с любовными утехами Тодоренко и Топалова взорвало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес дети Отношения Секс видео курьез
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Валевич Борис
Валевич Борис
дешевые клоуны - уже не знают как о себе заявить
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70rus xxx
70rus xxx
Судя по стенам,евроремонт сделали.
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