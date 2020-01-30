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30 января • обновлено в 13:34
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"Что за магия такая?" Тина Кароль поразила откровениями

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Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее ошарашила фанатов своим рецептом красоты, выпустила автобиографический фильм.

Он вызвал бурную реакцию общественности.

Отмечается, что ролик называется "Иди на жизнь", вышел на канале М1 и длится менее получаса.

В нем описывается, как Тина начинала свою карьеру, какие препятствия появлялись на ее пути, делая ее только сильнее.

Всего за пару дней с момента публикации видео собрало 125 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев.

"Что за магия такая? Любая передача о Тине длится буквально 5 минут. И не важно 30 минут она шла или 1,5 часа. Тина великолепна", - среди прочего написали поклонники.

"Что за магия такая?" Тина Кароль поразила откровениями

Смотрите также как Настя Каменских порадовала фетишистов видео.

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