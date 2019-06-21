"Что за адский фотошоп?" Тодоренко вызвала ажиотаж в сети новым фото

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала яркое фото в купальнике и вызвала ажиотаж в сети.

Так, артистка позировала лежа на газоне в купальнике с очень глубоким декольте, а также в солнцезащитных очках. Фото Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/reginatodorenko

"Что за адский фотошоп груди?", "Девочка-солнце. Спасибо за позитив и добро", "Красотуля", "Вы что с Владом расстались?", "Регина, спасибо за вашу искренность и заряд позитива", "Региночка, я постоянно тобой восхищаюсь! Ты большая умничка! Просто богиня!", - пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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