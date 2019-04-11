"Что-то не так? Выезжайте!" Волочкова публично "прогнулась" перед Путиным

Одиозная российская прима-балерина Анастасия Волочкова заявила, что все, кому не нравится путинская власть, могут выехать за границу.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Эхо Москвы". "А скажите, пожалуйста, а вам плохо в этой стране живется? Вот вам сейчас лучше живется, чем жилось раньше? Или раньше было лучше, до президента Путина? Вот скажите? Хотите сказать, что что-то не так. Мои хорошие. Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", – подчеркнула она.

При этом артистка заверила, что Путин якобы заслуживает уважения как президент, потому что "держит страну".

Анастасия Волочкова "Дни.ру"

"...Он за нее борется, он отстаивает честь страны. Да, он иногда поступает так, что людям дает понять, что если есть какие-то санкции, то нужно не президента винить, что он нас лишил сыра какого-то или из-за границы что-то не пришло. Да на месте людей надо объединиться и сказать: "Да, мы – сильная Россия, потому что Россия и сильная своим духом". Поэтому говорить – уважать…" – ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будет только по "творческой необходимости".

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