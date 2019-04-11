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"Что-то не так? Выезжайте!" Волочкова публично "прогнулась" перед Путиным

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Одиозная российская прима-балерина Анастасия Волочкова заявила, что все, кому не нравится путинская власть, могут выехать за границу.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Эхо Москвы". "А скажите, пожалуйста, а вам плохо в этой стране живется? Вот вам сейчас лучше живется, чем жилось раньше? Или раньше было лучше, до президента Путина? Вот скажите? Хотите сказать, что что-то не так. Мои хорошие. Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", – подчеркнула она.

При этом артистка заверила, что Путин якобы заслуживает уважения как президент, потому что "держит страну".

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Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

"Дни.ру"

"...Он за нее борется, он отстаивает честь страны. Да, он иногда поступает так, что людям дает понять, что если есть какие-то санкции, то нужно не президента винить, что он нас лишил сыра какого-то или из-за границы что-то не пришло. Да на месте людей надо объединиться и сказать: "Да, мы – сильная Россия, потому что Россия и сильная своим духом". Поэтому говорить – уважать…" – ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будет только по "творческой необходимости".

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Новости России
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