Что случилось с певицей Ёлкой и почему фанаты в шоке

Известная певица Елизавета Иванцив, которая выступает под сценическим именем Ёлка, удивила поклонников шокирующими изменениями во внешности.

Российские СМИ писали, что Елизавета недавно якобы разошлась с мужем Сергеем Астаховым, и это причинило ей сильную боль.

О личной жизни артистка предпочитает ничего не говорить, но судя по фото в её Инстаграм, она не на шутку взялась за свою внешность.

В Сторис подруги Ёлки публикуют фото с совместных занятий в спортзале.

Ёлка с подругами занимается в спортзале

При этом занятия спортом не прошли для Иванцив даром, она очень похудела и изменилась до неузнаваемости.

Из женщины с округлостями Ёлка преобразилась в хрупкую девочку, которую перестали узнавать фанаты.

Ёлка

Ёлка

"Ёлка, ты ли это?", "Что это за юная красотка на фото? Сколько ей лет, 18?", "Фигура как у 16-летней", - пишут фолловеры Ёлки в комментариях.

Вот как певица выглядела около 6 лет назад:

Ёлка

В вот фото от 30 января 2020 года:

Читайте также:

Как постарела Энн Хэтэуэй: свежее фото звезды без макияжа

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!