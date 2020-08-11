Пользователи портала Reddit раскрыли "темные" секреты порноиндустрии.

Так, по словам юзера под ником Shadowfury45, съемка роликов в публичных местах требует разрешения. Поэтому чаще всего режиссеры порнофильмов снимают свои кинокартины подпольно, передает Lenta.

"Чаще всего команда, снимающая порно, появляется на месте со сканером, который считывает полицейские радиоволны. Как только они приближаются, актеры и операторы убегают", – заявил юзер.

Что скрывает порноиндустрия: раскрыты "темные" секреты (фото - firtka.if.ua)

Другой пользователь добавил, что многие порноактеры используют наркотики. Кроме того, у мужчин, которые были в индустрии очень долго, развивается импотенция, потому что во время карьеры они часто принимают виагру.

Юзер под ником NotABrummie заявил, что многие актеры, снимающиеся в гей-порно, на самом деле натуралы.

"Им тут просто больше платят", – отметил он. Кроме того, многие юзеры сошлись на том, что порнокомпании часто незаконно вовлекают девушек в производство эротического контента. Также снимают в своих фильмах людей, не достигших 18-летия.

Что скрывает порноиндустрия: раскрыты "темные" секреты (фото - firtka.if.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее порноактеры рассказали, что друзья и родственники думают об их профессии. Большинство близких людей реагируют спокойно на такие новости, но есть и такие, которые отказываются дальше продолжать общение.