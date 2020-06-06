Сергей Бодров перед гибелью успел сказать жене одну фразу

Знаменитый российский актер Сергей Бодров-младший, который трагически погиб в 2002 году, перед смертью успел сказать жене одну фразу.

Так, по словам очевидцев, которые пребывали вместе со съемочной группой незадолго до того, как они отправились в Кармадонское ущелье (место, где погиб актер вместе с коллегами), Бодров позвонил своей супруге Светлане. Он долго не мог попрощаться с ней, пишет "Экспресс Газета".

Последней в разговоре Бодрова с женой стала фраза: "Береги детей". Свидетели разговора предположили, что артист мог предчувствовать, что супруга его больше не услышит.

Сергей Бодров с женой Светланой Сhtoby-pomnili.net

В свою очередь, коллега Бодрова по съемкам в фильме "Брат-2" Дарья Юргенс рассказала, что Сергей очень трогательно заботился о своей жене Светлане и часто звонил ей в перерыве между съемками.

"Они были на телефоне все время. Мы вот сидели вместе, и он при нас начинал звонить... Мы понимали, что он звонит домой, ну и с Витькой Сухоруковым куда-то линяли быстренько. Для него это было что-то такое дорогое и очень-очень такое бережное, мне кажется. Очень хрустальное, что ли... Он говорил: „Света, Света, Света, Света“. Я все время слышала, у меня это осталось", – рассказала Юргенс.

Бодров и Юргенс в фильме "Брат-2" Газета.Ру

Напомним, Сергей Бодров-младший 20 сентября 2002 года пропал без вести в горах Северной Осетии – вместе с группой в Кармадонском ущелье они снимали фильм "Связной". Тело его так и не было ни найдено, ни идентифицировано. Поэтому самые ярые поклонники и оптимисты вот уже много лет строят версии, согласно которым Бодров мог выжить.

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