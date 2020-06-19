Украинский телеведущий Игорь Кондратюк резко высказался об оккупации Россией Крыма. Он прокомментировал мнение о том, что информации об агрессоре вообще не должно быть в публичном пространстве.

Отвечая на вопрос нардепу от "Европейской Солидарности" Алексею Гончаренко в программе на YouTube "Гончаренко рулит", он возмутился, что некоторых это якобы поощряет думать о том, что у агрессора была какая-то логика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Также, на мой взгляд, опасная антиукраинская паранойя, что агрессор и все, что с ним связано – это то, что не может быть в публичном пространстве. Потому что оно поощряет думать о том, что, может, у агрессора была логика какая-то. А может, бляха муха, крымчане хотят", – эмоционально сказал Кондратюк.

Телеведущий подчеркнул, что не знает ни одного крымчанина, который хотел в Россию.

"Ну и что? Что мне с того, что сейчас есть в Киеве люди, которые хотят в Россию? А что конструктивного мы с этого можем вынести? Что с того, что кому-то хочется в Норвегию в Киеве? Пусть хотят!", – разозлился Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк уверен, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко есть шансы в будущем стать президентом.