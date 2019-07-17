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"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме

3.1т Читать материал на украинском

Американская 60-летняя поп-дива Мадонна опубликовала необычные фотографии своих дочерей, и теперь ее считают расисткой.

Так, снимками звезда поделилась в личных Instagram-сториз. Отметим, что в кадре фигурировал ломтик арбуза приставлен к ее дочерям в виде платья.

"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме

Мадонна

Фото из Instagram

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"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме

Фото из Instagram

"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме

Фото из Instagram

Пользователи Twitter сделали скриншоты и стали делится своими эмоциями в соцсетях. Они написали, что арбуз является символом темнокожих американцев. Он в XX веке фигурировал во многих высмеивающих афроамериканцев мультфильмах и комиксах.

"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме
"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме
"Что с тобой не так?" Поклонники обвинили Мадонну в расизме

Отметим, что у Мадонны двое родных и четверо приемных детей. Двое младших — темнокожие близнецы Стелла и Эстер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна прервала четырехлетнее молчание и презентовала клип к песне Medellín из нового альбома Madame X.

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Персона
Мадонна
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