"Что с тобой не так?" Лобода взбесила известную модель кражей обнаженного фото

Известная модель и фотограф, которая снимается голой в позах йоги, разозлилась из-за наглой кражи своего фото певицей Светланой Лободой.

Гневный пост она опубликовала на своей странице в Instagram, где пользователи знают девушку, как Nude Yoga Girl.

Лобода украла фото у модели

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем тебе это делать, Светлана Лобода? Вдобавок ко всему она растянула фотографию, чтобы выглядеть стройнее", – написала модель, добавив, что тело получилось нереалистичным.

Nude Yoga Girl - оригинальный кадр instagram@nude_yogagirl

По словам блогерши, Лобода удалила ее комментарии и не указала, что фото на самом деле принадлежит другому человеку. И все это вместо того, чтобы признать свою вину.

"Работы художника должны быть защищены! Большая проблема в интернет-СМИ – люди крадут работу других. Никакого уважения", – добавила она, предоставив для сравнения оригинал фото и отретушированную подделку Лободы.

Cкриншот поста Лободы instagram@nude_yogagirl

Поклонники поддержали модель, оставив комментарии под постом Лободы о том, что та ворует чужие материалы. За это знаменитость поблагодарила неравнодушных к нарушениям авторских прав.

"К сожалению, многие люди не думают, что у произведений искусства есть владелец. Это просто фото для страны, где даже у реальных граждан недостаточно прав. Лобода – очень популярная певица в России, и она не имеет ни малейшего понятия, как пометить владельца в описании", "Она удаляет комментарии, которые упоминают меня и блокирует людей. Она точно знает, что делает", – написали в комментариях.

Напомним, Лобода разместила этот снимок на своей странице 10 июля. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лободу неоднократно ловили на плагиате. Например, украинская поп-дива Оля Полякова смеялась над коллегой и ее клипом, в котором увидела сходство со своей работой.

Это был не последний случай. В апреле Лобода представила нарезку из клипа на песню "Пуля-дура", который попал под шквал критики. Пользователи сказали, что это пошло и дешево, а также украдено у певца Робби Уильямса. Позже в сети заявили, что идею для ролика артистка взяла из фильма "Клуб монстров" 1980 года выпуска.

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