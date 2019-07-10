"Что с тобой не так?" Лобода взбесила известную модель кражей обнаженного фото

Известная модель и фотограф, которая снимается голой в позах йоги, разозлилась из-за наглой кражи своего фото певицей Светланой Лободой.
Гневный пост она опубликовала на своей странице в Instagram, где пользователи знают девушку, как Nude Yoga Girl.
Лобода украла фото у модели
"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем тебе это делать, Светлана Лобода? Вдобавок ко всему она растянула фотографию, чтобы выглядеть стройнее", – написала модель, добавив, что тело получилось нереалистичным.
Nude Yoga Girl - оригинальный кадр
instagram@nude_yogagirl
По словам блогерши, Лобода удалила ее комментарии и не указала, что фото на самом деле принадлежит другому человеку. И все это вместо того, чтобы признать свою вину.
"Работы художника должны быть защищены! Большая проблема в интернет-СМИ – люди крадут работу других. Никакого уважения", – добавила она, предоставив для сравнения оригинал фото и отретушированную подделку Лободы.
Cкриншот поста Лободы
instagram@nude_yogagirl
Поклонники поддержали модель, оставив комментарии под постом Лободы о том, что та ворует чужие материалы. За это знаменитость поблагодарила неравнодушных к нарушениям авторских прав.
"К сожалению, многие люди не думают, что у произведений искусства есть владелец. Это просто фото для страны, где даже у реальных граждан недостаточно прав. Лобода – очень популярная певица в России, и она не имеет ни малейшего понятия, как пометить владельца в описании", "Она удаляет комментарии, которые упоминают меня и блокирует людей. Она точно знает, что делает", – написали в комментариях.
CELEBRITY PRETENDING TO BE ME! I can’t understand why would a person with 5 million followers steal my photo and pretend to be me!! What is wrong with people? Why would you do that @lobodaofficial ? ❌ On top of all @lobodaofficial MANIPULATED (stretched) the photo to look slimmer. Unrealistic body image is a big issue! ❌ AND instead of owning up to what she has done... She is deleting comments which mention me and deleting my comments too. SEE my stories! ❌ Artist’s work needs to be protected! A big problem in digital media is people stealing the work of others. No respect at all. 😔 ❌ My photo is circulating in online news in Russia and Ukraine under her name. ❤️ Ps. Thank you for everyone who is helping me and commenting on the photo on her page. 1. My original photo
Напомним, Лобода разместила этот снимок на своей странице 10 июля. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.
Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Лободу неоднократно ловили на плагиате. Например, украинская поп-дива Оля Полякова смеялась над коллегой и ее клипом, в котором увидела сходство со своей работой.
Это был не последний случай. В апреле Лобода представила нарезку из клипа на песню "Пуля-дура", который попал под шквал критики. Пользователи сказали, что это пошло и дешево, а также украдено у певца Робби Уильямса. Позже в сети заявили, что идею для ролика артистка взяла из фильма "Клуб монстров" 1980 года выпуска.
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