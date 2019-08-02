"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) испугала фанатов новым снимком с отдыха в Италии.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала босая на яхте вместе со своим мужем, шоуменом Алексеем Потапенко (Потапом).

"Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку", — прокомментировали публикацию Каменских.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских и Потап Фото из Instagram

Отметим, что многие поклонники обратили внимание на ноги певицы, а именно — на ее пальцы. Они стали спрашивать "что с ними такое".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала пикантный снимок с женой Позитива Анной Андрийчук. Девушки развлекались на яхте в Италии.

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