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"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

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Украинская певица Настя Каменских (NK) испугала фанатов новым снимком с отдыха в Италии.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала босая на яхте вместе со своим мужем, шоуменом Алексеем Потапенко (Потапом).

"Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку", — прокомментировали публикацию Каменских.

"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

Настя Каменских и Потап

Фото из Instagram

Новости
"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Отметим, что многие поклонники обратили внимание на ноги певицы, а именно — на ее пальцы. Они стали спрашивать "что с ними такое".

"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото
"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото
"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото
"Что с пальцами?" Каменских испугала фанатов новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала пикантный снимок с женой Позитива Анной Андрийчук. Девушки развлекались на яхте в Италии.

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Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
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