"Что с ней, болеет?" Пугачева напугала поклонников внешним видом

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева напугала поклонников внешним видом.

Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице певицы и ее мужа Максима Галкина в Instagram. Отметим, что Пугачеву снял неизвестный мальчик в Московском планетарии, где звезда проводила время вместе с сыном Гарри. Она была одета вся в черном: платье, куртке, ботинках и образ дополнила очками (видео смотрите ниже).

"Ребята, смотрите, там Пугачева! Я ее встретил в планетарии", — сказал мальчик и навел камеру своего телефона на звезду.

Алла Пугачева Фото: politeka.net

Поклонники бурно отреагировали на видео. Они написали, что Алла Борисовна выглядит плохо и даже заподозрили, что она болеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень молодо и стильно.

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