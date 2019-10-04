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4 октября • обновлено в 13:03
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"Что с ней, болеет?" Пугачева напугала поклонников внешним видом

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Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева напугала поклонников внешним видом.

Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице певицы и ее мужа Максима Галкина в Instagram. Отметим, что Пугачеву снял неизвестный мальчик в Московском планетарии, где звезда проводила время вместе с сыном Гарри. Она была одета вся в черном: платье, куртке, ботинках и образ дополнила очками (видео смотрите ниже).

"Ребята, смотрите, там Пугачева! Я ее встретил в планетарии", — сказал мальчик и навел камеру своего телефона на звезду.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: politeka.net

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Поклонники бурно отреагировали на видео. Они написали, что Алла Борисовна выглядит плохо и даже заподозрили, что она болеет.

"Что с ней, болеет?" Пугачева напугала поклонников внешним видом
"Что с ней, болеет?" Пугачева напугала поклонников внешним видом
"Что с ней, болеет?" Пугачева напугала поклонников внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень молодо и стильно.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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