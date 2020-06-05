Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Многие артисты стали популярными еще детьми. Но с внезапно навалившейся славой справились не все – многие закончили свою карьеру под гнетом популярности или же просто выбрали другой путь.

О том, как сложилась жизнь прославившихся в юном возрасте актеров пишет Оsssr.ru.

Наталья Гусева

Исполнившая роль Алисы, жительницы мегаполиса будущего, которая стечением обстоятельств переместилась в прошлое на несколько десятков лет, Наталья Гусева, после выхода фильма проснулась знаменитой. Но, она решила выбрать другой путь. Выучившись на вирусолога, Гусева сделала себе карьеру в этой сфере, вышла замуж, родила дочь

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Федор Стуков

Роль Тома Сойера проложила тогда еще совсем ребенку путь в большое кино. Сейчас мужчина пробует себя в роли режиссера и продюсера.

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Дмитрий Иосифов

Исполнитель роли Буратино в одноименном фильме Дмитрий Иосифов после успеха на телеэкранах решил продолжить карьеру актера, параллельно выучился на режиссера. Сейчас известен в первую очередь как клипмейкер и постановщик различных реалити-шоу.

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Светлана Ступак

Ступак прославилась, когда сыграла Пеппи Длинный Чулок, но позже она пошла другой стезей. Девушка стала ветеринаром, а сейчас ведет тихую и спокойную жизнь.

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Татьяна Проценко

Еще одна героиня фильма “Буратино”, сыгравшая там одну из главных ролей синеволосой девочки Мальвины. После успеха кино, решила продолжить карьеру актрисы, но получив тяжелую травму, ей пришлось завязать с карьерой в кино.

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