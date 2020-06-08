Что после развода оставил своей экс-жене Остапчук: обнародованы детали

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который в начале 2020 года развелся со своей супругой Еленой Войченко, оставил ей две квартиры и автомобиль.

По его словам, это то, что пара нажила за 12 лет брака. Совместно отложенные на банковских счетах средства Елена и Владимир разделили поровну. Об этом Остапчук рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна" (смотрите видео в конце новости).

Владимир Остапчук с детьми и бывшей женой 1plus1.ua

"В целом у нас было около 60 с чем-то тысяч. Мы их разделили поровну. Я забрал один чемодан, сел в свою машину и уехал, а все остальное оставил. Так должен поступить настоящий мужчина. Я считаю, что это благородно", – объяснил Остапчук.

Также пара воспитывала двух детей: дочку Эмилию и сына Эвана. Для быстрого окончания бракоразводного процессабывшая супруга отказалась от алиментов. Но Владимир утверждает что ни в коем случаем не отказывается от детей, будет присутствовать в их жизни и поддерживать как отец.

Владимир с детьми Instagram @vova_ostapchuk

Напомним, недавно Владимир Остапчук представил своей аудитории новую пассию, нотариуса Кристину Горняк. Согласно слухам, именно она стала разлучницей в паре, но сам Владимир опроверг эту информацию и сказал что в момент встречи с Кристиной проживал один.

Остапчук с новой возлюбленной Instagram @vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах мужчины, а также о его долгах.

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