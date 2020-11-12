Что получит Мелания Трамп после развода с мужем: СМИ раскрыли детали

В случае развода с 45-м президентом США Дональдом Трампом, его супруга Мелания может получить около 50 млн долларов компенсации после раздела имущества.

Также при ней останутся все ее активы и бизнес, в частности, созданный уже в браке с Трампом ювелирный бренд. Об этом пишет Mirror.

По информации СМИ, когда Мелания выходила замуж за Дональда Трампа, она подписала выгодный для него брачный контракт, детали которого доподлинно неизвестны. Однако в 2016 году, во время президентской кампании, Мелания решила его пересмотреть и изменить в свою пользу.

Юристы, занимающиеся бракоразводными процессами, уже начали считать, сколько же первая леди может получить после развода. Итак, в случае разрыва отношений с Трампом, Мелании полагается:

Около 50 миллионов долларов компенсации;

Все ее активы останутся при ней;

Общий сын Мелании и Дональда Трампов – 14-летний Бэррон – останется с матерью, а отец будет его полностью обеспечивать;

Также за Бэрроном остается и право наследства.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Мелания Трамп планирует подать на развод с Дональдом Трампом сразу после того, как он полностью передаст полномочия президента победившему на выборах Джо Байдену. Вместе пара прожила 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как президент США Дональд Трамп познакомился с Меланией.