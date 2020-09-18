Что отмечают 19 сентября: приметы на праздник Михайлово чудо

В субботу, 19 сентября православная церковь отмечает праздник Михайлово чудо. Эта дата посвящена воспоминанию о первом чуде архангела Михаила, когда святой явился во время нападения язычников на храм в Хонех. В Украине также отмечается День фармацевта.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

День святого Михаила или Михайлово чудо

Архангел Михаил упоминается еще в Ветхом Завете. Именно он стоит во главе войска Божьего. По преданию, архангел убедил ангелов бороться во имя Господа Бога с дьяволом. Войско Божье праздновало победу: бесы были навеки изгнаны в преисподнюю.

Михайлово чудо: история праздника. fakty.com.ua

Праздник Михайлово чудо посвящен событиям, имевшим место в IV веке. Так, в Хонех во Фригии (сейчас территория Турции) жил христианин по имени Архип. Мужчина растил немую дочь и горячо молился Богу о ее исцелении.

Однажды во время молитвы к нему явился архангел Михаил и известил о целебном источнике: если девушка выпьет воды из него, то сможет говорить. Так и произошло. Тогда мужчина воздвиг в честь архангела Михаила храм вблизи источника, где служил сам более 60 лет. К храму приходили люди: послушать проповеди Архипа, испить святой воды, исцелиться и принять христианство.

День фармацевтического работника Украины

День фармацевтического работника установлен Указом Президента Украины № 1128/99 от 7 сентября 1999 года.

День фармацевта в Украине: как отмечают. Рostupi.online

Ежегодно в третью субботу сентября свыше 350 тысяч представителей этой отрасли промышленности Украины отмечают свой профессиональный праздник.

В настоящее время фармацевтические предприятия Украины производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твердые, жидкие, порошкообразные). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики.

Приметы на 19 сентября

Листья осины падают вверх лицом – к студеной зиме; изнанкой кверху – к теплой.

Наполовину изнанкой, наполовину лицом – зима ожидается умеренная.

Береза желтеет сначала снизу – поздно весна придет, сверху – ранней будет.

Если к Михайлову чуду листья с деревьев еще не сыплются – к холодной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября:

В этот день запрещено ругаться, сквернословить, провоцировать конфликты.

Запрещено тяжело работать: большим грехом считается сеять, пахать, выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять "грязную" домашнюю работу.

Выбрасывать еду со стола – считается, что это может повлечь за собой бедность.

Мыть голову – это грозит "смыванием ума".

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