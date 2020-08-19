Что нужно взять в путешествие на море с детьми: опубликован список
Планируя отдых на море с детьми, нужно подготовить все необходимые вещи. Желательно заранее составить список, чтобы не взять ничего лишнего.
Кроме документов, денег, медикаментов, для детей, в зависимости от возраста, нужно взять некоторые игры и книги. Со списком вещей на море предлагает ознакомиться издание "Рамблер".
Документы
Они нужны, независимо от выбранного транспорта. Без документов нельзя поехать ни в другую страну, ни путешествовать в пределах своего государства. С собой обязательно нужно иметь:
паспорта взрослых членов семьи;
свидетельства о рождении детей;
билеты
страховые полисы туристов.
Медикаменты
Аптечка в любом случае обязательно должна присутствовать. Выбор медикаментов зависит от возраста детей, здоровья. Следует учитывать и местность, где планируется отдых. Желательно включить в аптечку:
жаропонижающие;
болеутоляющие;
средства от укачивания;
антигистаминные;
от кашля;
противоожоговые;
репелленты;
термометр;
капли для глаз, носа, ушей.
Средства первой необходимости
Эти вещи нужно поместить в отдельную сумку, которая должна быть всегда при себе. Важно взять:
антибактериальные салфетки
детские влажные салфетки;
сухие салфетки;
расчески;
перекус;
детские леденцы.
Если планируется поездка с младенцем, то в эту сумку еще кладут подгузники, сменные вещи, бутылочку.
Одежда
Чтобы решить, что необходимо взять, следует ознакомиться с климатом той страны, в которую планируется поездка. Если поездка происходит в летний период, то для детей необходимо подготовить легкую одежду:
майки и футболки;
белье;
купальники/плавки;
пижамы;
спортивный костюм;
носки;
платья;
шорты;
панамки;
резиновая обувь;
босоножки;
кроссовки;
солнцезащитные очки.
Игрушки
Список вещей с детьми на самолете во всех родителей может отличаться. Если ребенок маленький, важно не забыть игрушки. Так, на море можно взять:
ведерко, лопатки, формочки;
машинки;
надувной бассейн;
круг для плавания;
надувные нарукавники.
Косметика
На отдыхе с детьми нужны такие элементарные гигиенические средства, как:
детский шампунь;
мыло;
зубная паста, щетки;
солнцезащитный крем
ватные палочки и диски.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо страны, которые являются опасными для отдыха с детьми. Так, антирейтинг возглавили Болгария, Турция и Испания. По словам специалистов, в этих странах юные туристы чаще всего болеют