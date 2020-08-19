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Что нужно взять в путешествие на море с детьми: опубликован список

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Названы вещи, которые нужно взять в путешествие с детьми

Названы вещи, которые нужно взять в путешествие с детьми. Ostrovok.ru

Планируя отдых на море с детьми, нужно подготовить все необходимые вещи. Желательно заранее составить список, чтобы не взять ничего лишнего.

Кроме документов, денег, медикаментов, для детей, в зависимости от возраста, нужно взять некоторые игры и книги. Со списком вещей на море предлагает ознакомиться издание "Рамблер".

Документы

Они нужны, независимо от выбранного транспорта. Без документов нельзя поехать ни в другую страну, ни путешествовать в пределах своего государства. С собой обязательно нужно иметь:

  • паспорта взрослых членов семьи;

  • свидетельства о рождении детей;

  • билеты

  • страховые полисы туристов.

Для путешествия с детьми важно составить список необходимых вещей заранее

Для путешествия с детьми важно составить список необходимых вещей заранее roksolana.ua

Медикаменты

Аптечка в любом случае обязательно должна присутствовать. Выбор медикаментов зависит от возраста детей, здоровья. Следует учитывать и местность, где планируется отдых. Желательно включить в аптечку:

  • жаропонижающие;

  • болеутоляющие;

  • средства от укачивания;

  • антигистаминные;

  • от кашля;

  • противоожоговые;

  • репелленты;

  • термометр;

  • капли для глаз, носа, ушей.

Средства первой необходимости

Эти вещи нужно поместить в отдельную сумку, которая должна быть всегда при себе. Важно взять:

  • антибактериальные салфетки

  • детские влажные салфетки;

  • сухие салфетки;

  • расчески;

  • перекус;

  • детские леденцы.

Если планируется поездка с младенцем, то в эту сумку еще кладут подгузники, сменные вещи, бутылочку.

Детям полезно отдыхать на море

Детям полезно отдыхать на море Mycredit

Одежда

Чтобы решить, что необходимо взять, следует ознакомиться с климатом той страны, в которую планируется поездка. Если поездка происходит в летний период, то для детей необходимо подготовить легкую одежду:

  • майки и футболки;

  • белье;

  • купальники/плавки;

  • пижамы;

  • спортивный костюм;

  • носки;

  • платья;

  • шорты;

  • панамки;

  • резиновая обувь;

  • босоножки;

  • кроссовки;

  • солнцезащитные очки.

Игрушки

Список вещей с детьми на самолете во всех родителей может отличаться. Если ребенок маленький, важно не забыть игрушки. Так, на море можно взять:

  • ведерко, лопатки, формочки;

  • машинки;

  • надувной бассейн;

  • круг для плавания;

  • надувные нарукавники.

Игрушки смогут заинтересовать ребенка на отдыхе

Игрушки смогут заинтересовать ребенка на отдыхе mini-rivne.com

Косметика

На отдыхе с детьми нужны такие элементарные гигиенические средства, как:

  • детский шампунь;

  • мыло;

  • зубная паста, щетки;

  • солнцезащитный крем

  • ватные палочки и диски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо страны, которые являются опасными для отдыха с детьми. Так, антирейтинг возглавили Болгария, Турция и Испания. По словам специалистов, в этих странах юные туристы чаще всего болеют

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