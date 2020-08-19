Что нужно взять в путешествие на море с детьми: опубликован список

Названы вещи, которые нужно взять в путешествие с детьми. Ostrovok.ru

Планируя отдых на море с детьми, нужно подготовить все необходимые вещи. Желательно заранее составить список, чтобы не взять ничего лишнего.

Кроме документов, денег, медикаментов, для детей, в зависимости от возраста, нужно взять некоторые игры и книги. Со списком вещей на море предлагает ознакомиться издание "Рамблер".

Документы

Они нужны, независимо от выбранного транспорта. Без документов нельзя поехать ни в другую страну, ни путешествовать в пределах своего государства. С собой обязательно нужно иметь:

паспорта взрослых членов семьи;

свидетельства о рождении детей;

билеты

страховые полисы туристов.

Для путешествия с детьми важно составить список необходимых вещей заранее roksolana.ua

Медикаменты

Аптечка в любом случае обязательно должна присутствовать. Выбор медикаментов зависит от возраста детей, здоровья. Следует учитывать и местность, где планируется отдых. Желательно включить в аптечку:

жаропонижающие;

болеутоляющие;

средства от укачивания;

антигистаминные;

от кашля;

противоожоговые;

репелленты;

термометр;

капли для глаз, носа, ушей.

Средства первой необходимости

Эти вещи нужно поместить в отдельную сумку, которая должна быть всегда при себе. Важно взять:

антибактериальные салфетки

детские влажные салфетки;

сухие салфетки;

расчески;

перекус;

детские леденцы.

Если планируется поездка с младенцем, то в эту сумку еще кладут подгузники, сменные вещи, бутылочку.

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Одежда

Чтобы решить, что необходимо взять, следует ознакомиться с климатом той страны, в которую планируется поездка. Если поездка происходит в летний период, то для детей необходимо подготовить легкую одежду:

майки и футболки;

белье;

купальники/плавки;

пижамы;

спортивный костюм;

носки;

платья;

шорты;

панамки;

резиновая обувь;

босоножки;

кроссовки;

солнцезащитные очки.

Игрушки

Список вещей с детьми на самолете во всех родителей может отличаться. Если ребенок маленький, важно не забыть игрушки. Так, на море можно взять:

ведерко, лопатки, формочки;

машинки;

надувной бассейн;

круг для плавания;

надувные нарукавники.

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Косметика

На отдыхе с детьми нужны такие элементарные гигиенические средства, как:

детский шампунь;

мыло;

зубная паста, щетки;

солнцезащитный крем

ватные палочки и диски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо страны, которые являются опасными для отдыха с детьми. Так, антирейтинг возглавили Болгария, Турция и Испания. По словам специалистов, в этих странах юные туристы чаще всего болеют

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