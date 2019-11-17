Что носить, чтобы быть привлекательной: топ-5 необходимых вещей

Для того, чтобы выглядеть привлекательно - необходимо выглядеть хорошо и увереность в себе. Но, не достаточно просто следовать трендам.

О самых соблазнительных деталях гардероба пишет "Cosmopolitan".

Каблуки

Согласно исследованию, опубликованному в Archives of Sexual Behavior, высокий каблук резко повышает женскую привлекательность. В результатах исследования говорится, что надев туфли на каблуке, можно увеличить шансы быть замеченной среди остальных девушек.

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Одежда красного цвета

Девушки в одежде красных оттенков воспринимаются мужчинами как более раскованные, уверенные в себе и сексуальные.

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Маленькое черное платье

За этим пунктом нет научного трактата, но есть статистика: 10 из 10 парней обернутся вслед девушке в маленьком черном платье.

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Топы и платья без рукавов

По данным исследования University of New South Wales, мужчины обращают внимание на женские руки и плечи. Соответственно, топы и платья на тонких бретельках или вовсе без них кажутся им сексуальными.

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Обтягивающие платья-"футляры"

Мужчинам нравится силуэт "песочные часы". Воссоздать его можно с помощью платья-футляра.

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