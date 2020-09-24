Что нельзя делать на Артамона Змеевика: приметы и праздники 25 сентября

25 сентября 2020 года православные христиане отмечают праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. По народному календарю празднуют Артамона Змеевика.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского

Праведный Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в европейской части России, в семье благочестивых дворян. Подвижник много странствовал, но чаще жил на погосте села Меркушинское недалеко от города Верхотурья (Пермский край), во всем проявлял воздержание.

Симеон Верхотурский. Википедия

Он много молился об укреплении веры у жителей Сибири. Умер в 1642 году, когда ему было 35 лет. В 1692 году жители села Меркушинского обнаружили нетленное тело праведника, имя которого они уже забыли. От мощей стали совершаться многочисленные исцеления.

День Артамона Змеевика

В этот день почитается память священномученика Автонома (Артамона), который в IV веке служил епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святитель скрылся и продолжал проповедовать. Однажды новообращенные разрушили идольское капище, а язычники в знак мести напали на храм и убили святого Автонома.

Артамона Змеевика. Pixabay

В народе священномученика прозвали змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Другие названия праздника – "Артамон", "Артамонов день", "Змеиный день".

Приметы на 25 сентября

Если в этот день солнечно – к ясной погоде.

Идет дождь — к затяжной зиме.

Гром гремит — к теплой осени.

Деревья уже без листьев — к ранней зиме.

Змея или уж заползли в дом — к счастью.

Много желудей на дубе – будет теплая зима и плодородное лето.

Что нельзя делать 25 сентября

По народным приметам 25 сентября не стоит ходить в лес. Это опасно – вас может укусить змея.

Дата не очень подходит для начала серьезных дел, лучше отдохнуть от активных действий и посвятить себя укреплению имеющихся позиций.

Если вы решили постричься, то поход в парикмахерскую лучше отложить.

Не рекомендуется в этот день заниматься посадкой растений.

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