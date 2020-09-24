Что нельзя делать на Артамона Змеевика: приметы и праздники 25 сентября

25 сентября 2020 года православные христиане отмечают праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. По народному календарю празднуют Артамона Змеевика.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского

Праведный Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в европейской части России, в семье благочестивых дворян. Подвижник много странствовал, но чаще жил на погосте села Меркушинское недалеко от города Верхотурья (Пермский край), во всем проявлял воздержание.

Он много молился об укреплении веры у жителей Сибири. Умер в 1642 году, когда ему было 35 лет. В 1692 году жители села Меркушинского обнаружили нетленное тело праведника, имя которого они уже забыли. От мощей стали совершаться многочисленные исцеления.

День Артамона Змеевика

В этот день почитается память священномученика Автонома (Артамона), который в IV веке служил епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, велел схватить Автонома, но святитель скрылся и продолжал проповедовать. Однажды новообращенные разрушили идольское капище, а язычники в знак мести напали на храм и убили святого Автонома.

В народе священномученика прозвали змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Другие названия праздника – "Артамон", "Артамонов день", "Змеиный день".

Приметы на 25 сентября

Если в этот день солнечно – к ясной погоде.

Идет дождь — к затяжной зиме.

Гром гремит — к теплой осени.

Деревья уже без листьев — к ранней зиме.

Змея или уж заползли в дом — к счастью.

Много желудей на дубе – будет теплая зима и плодородное лето.

Что нельзя делать 25 сентября

По народным приметам 25 сентября не стоит ходить в лес. Это опасно – вас может укусить змея.

Дата не очень подходит для начала серьезных дел, лучше отдохнуть от активных действий и посвятить себя укреплению имеющихся позиций.

Если вы решили постричься, то поход в парикмахерскую лучше отложить.

Не рекомендуется в этот день заниматься посадкой растений.

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