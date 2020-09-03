Что нельзя делать на Агафона Огуменника: приметы и праздники 4 сентября

4 сентября православные христиане чтят память святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана и Зинона, которые приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана. В народе праздник называется День Агафона-Огуменника.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День памяти мученика Агафоника Никомидийского

День мученика Агафоника Никомидийского . Азбука веры

Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа, в том числе и самого первенствующего члена Сената. Всех их распяли за то, что они отказались принести жертву идолам. Мучеников Агафоника, Феопрепия, Акиндина и Севериана после долгих пыток повели на суд императора, однако по дороге тех, кто не мог дальше идти, вбили. Агафоник и те, кто выжил в пути, по приказу императора казнили мечом.

Агафон-Огуменник

Агафон-Огуменник: что это за праздник. Рixabay

В народе считали, что если хозяин не будет охранять свой урожай, нечистая сила придет и испортит его. Потому ночью люди выходили караулить снопы в тулупе наизнанку, обвязывая голову полотенцем. А с собой брали кочергу, чтобы отогнать нечистую силу.

Приметы на 4 сентября

День солнечный – к теплой осени.

Много грибов в лесу – к плохой рыбалке.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – хорошая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.

Тепло и паутина летит – к хорошей осени.

Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

Что нельзя делать 4 сентября

Главный запрет этой пятницы: принимать или дарить подарки. Считается, что в противном случае неприятности одна за другой накроют как дарителя, так и того, кто получил презент.

Не стоит убираться в доме. Особенно подметать или мыть пол. Наши предки верили, что так хозяйка может "освободить" жилище от добрых сил.

Амурные дела 4 сентября лучше не решать. Если начать выяснять отношения с любимым человеком, разговор закончится скандалом.

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