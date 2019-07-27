"Что летит из бюста?" Лобода с обнаженной грудью озадачила сеть

Популярная певица Светлана Лобода отправилась на музыкальный фестиваль "Жара-2019", где озадачила поклонников своим поведением.

Она опубликовала на странице в Instagram видео, на котором идет по улице в откровенном платье с очень глубоким декольте и вытаскивает из бюста конфетти (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Не натанцевалась", – подписала Лобода под видео, на котором идет, подпрыгивая на ходу в блестящем коротком платье с экстравагантными рукавами.

Лобода достает мусор из груди скриншот

Однако поклонники были озадачены тем, что она мусорит на улице блестками, которые достает из глубокого декольте.

"А убирать кто будет", "Я бы назвал этот стиль "баобаб", "А что она кидала из лифа", "Закладки раскидывает", "Что она доставала из груди", "Светлана, а что летит из бюста", "А что у нее с губами", – озадачились пользователи.

Светлана Лобода сторис

Instagram Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, на фестивале присутствовала украинская поп-дива Настя Каменских в ярком розовом платье, через которое было видно пышную грудь. Кроме того, по красной дорожке прошлась Ани Лорак в голом экстравагантном платье. А также приехало много украинских звезд.

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