Кулеба с детьми попал в жуткое ДТП: что известно о его семье

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями – Тимофеем и Елисеем – в воскресенье, 24 ноября, попал в аварию. Что известно о семье чиновника?
Так, кроме Тимофея и Елисея, которые находятся сейчас в больнице в тяжелом состоянии, Кулеба вместе с женой Наталией воспитывают еще двух детей - сына Давида и дочь Лею.
Николай Кулеба и Владимир Зеленский
Цензор.НЕТ
Известно, что старший сын Николая Тимофей, который на данный момент находится в реанимации, закончил Киевский университет им. Т. Шевченко. Там же Тимофей и работал некоторое время после окончания учебы.
Однако сейчас, как удалось выяснить, парень работает в одной из столичных веб-студий, которая занимается разработкой сайтов и seo-продвижением. На своей странице в соцсети Тимофей часто делится новостями, которые происходят в их компании.
Тимофей Кулеба
Что касается дочери Кулебы, 21-летней Леи, то в 2016 году девушка закончила КИМ им. Р.М. Глиера, факультет эстрадный вокал. И в 2017 году Лея поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенка-Карого, на факультет организация театрального дела.
Лея Кулеба
Впрочем, несмотря на учебу, дочь Кулебы уже успела и поработать. Так, сначала Лея была оператором колл-центра взаимопощи "Спасем Украину", затем работала официанткой в ресторане в Вишневом. Правда, девушка не долго задерживалась на своих работах - всего четыре месяца.
Лея Кулеба
Помимо этого, за плечами Леи постановка трех мюзиклов, есть опыт написания сценариев, режиссерской работы и организации мероприятий.
Лея Кулеба
Также известно, что дочь Кулебы состоит в музыкальной группе.
Лея Кулеба
Лея Кулеба
Лея Кулеба
Лея Кулеба
Лея Кулеба
Что касается жены Кулебы Наталии, то на личной странице женщины очень много постов, посвященных церкви и помощи людям.
Наталия Кулеба
В частности, Наталия была отмечена на публикациях христианской церкви "Филадельфия" и пастора христианской евангельской церкви "Добрая Весть".
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
Наталия Кулеба
О том, что семья Кулебы связана с церковью, говорит и тот факт, что дочь Лея подписана на страницу пастора Евангелической церкви:
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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