Кулеба с детьми попал в жуткое ДТП: что известно о его семье

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями – Тимофеем и Елисеем – в воскресенье, 24 ноября, попал в аварию. Что известно о семье чиновника?

Так, кроме Тимофея и Елисея, которые находятся сейчас в больнице в тяжелом состоянии, Кулеба вместе с женой Наталией воспитывают еще двух детей - сына Давида и дочь Лею.

Николай Кулеба и Владимир Зеленский Цензор.НЕТ

Известно, что старший сын Николая Тимофей, который на данный момент находится в реанимации, закончил Киевский университет им. Т. Шевченко. Там же Тимофей и работал некоторое время после окончания учебы.

Однако сейчас, как удалось выяснить, парень работает в одной из столичных веб-студий, которая занимается разработкой сайтов и seo-продвижением. На своей странице в соцсети Тимофей часто делится новостями, которые происходят в их компании.

Тимофей Кулеба Facebook

Что касается дочери Кулебы, 21-летней Леи, то в 2016 году девушка закончила КИМ им. Р.М. Глиера, факультет эстрадный вокал. И в 2017 году Лея поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенка-Карого, на факультет организация театрального дела.

Лея Кулеба Facebook

Впрочем, несмотря на учебу, дочь Кулебы уже успела и поработать. Так, сначала Лея была оператором колл-центра взаимопощи "Спасем Украину", затем работала официанткой в ресторане в Вишневом. Правда, девушка не долго задерживалась на своих работах - всего четыре месяца.

Лея Кулеба Facebook

Помимо этого, за плечами Леи постановка трех мюзиклов, есть опыт написания сценариев, режиссерской работы и организации мероприятий.

Лея Кулеба Facebook

Также известно, что дочь Кулебы состоит в музыкальной группе.

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Лея Кулеба Facebook

Что касается жены Кулебы Наталии, то на личной странице женщины очень много постов, посвященных церкви и помощи людям.

Наталия Кулеба Facebook

В частности, Наталия была отмечена на публикациях христианской церкви "Филадельфия" и пастора христианской евангельской церкви "Добрая Весть".

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

Наталия Кулеба Facebook

О том, что семья Кулебы связана с церковью, говорит и тот факт, что дочь Лея подписана на страницу пастора Евангелической церкви:

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны под Киевом. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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