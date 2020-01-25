"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе

Российская певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова (известная как Глюкоза) показала фото с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым.

Поклонники обратили внимание на странный жест мужчины.

Стоит заметить, что ходило много слухов о разрыве в паре, говорили о разводе, но 25 января Глюкоза поздравила мужа с днем рождения и показала романтическое фото их вместе, чем развеяла все сомнения.

Однако, рука Чистякова, лежащая на бедрах жены, заинтересовала пользователей сети, - мужчина положил на ягодицу Натальи два прямых пальца, согнув остальные.

По мнению некоторых комментаторов, бизнесмен будто бы показывает некий "тайный знак".

Другие же решили, что Чистяков обнимает Глюкозу недостаточно рьяно и жестом показывает ее значимость в своей жизни.

Напомним, ранее мы писали, как певица Вера Брежнева шокировала людей своим внешним видом без фотошопа.

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