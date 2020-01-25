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25 января • обновлено в 17:54
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"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе

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Российская певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова (известная как Глюкоза) показала фото с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым.

Поклонники обратили внимание на странный жест мужчины.

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Стоит заметить, что ходило много слухов о разрыве в паре, говорили о разводе, но 25 января Глюкоза поздравила мужа с днем рождения и показала романтическое фото их вместе, чем развеяла все сомнения.

Однако, рука Чистякова, лежащая на бедрах жены, заинтересовала пользователей сети, - мужчина положил на ягодицу Натальи два прямых пальца, согнув остальные.

По мнению некоторых комментаторов, бизнесмен будто бы показывает некий "тайный знак".

"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе
"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе
"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе

Другие же решили, что Чистяков обнимает Глюкозу недостаточно рьяно и жестом показывает ее значимость в своей жизни.

"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе
"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе
"Что это значит?" Глюкоза взволновала сеть "тайным знаком" на попе

Напомним, ранее мы писали, как певица Вера Брежнева шокировала людей своим внешним видом без фотошопа.

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