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"Что это за ложь?!" Королеву довели до бешенства в сети

3.1т Читать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева разозлилась из-за информации СМИ, будто она в скором времени станет бабушкой.

В своем Instagram-сторис она предоставила скриншот статьи, возмутившись заголовком на сайте о беременности девушки ее сына.

"Вы теперь про всех девушек моего сына будете делать эксклюзивы? У вас там, что, писать больше не о чем? Что эта за ложная информация, которую ваш журнал распространяет в Сети? Какие бабушка с дедушкой? И не врите читателям о том, чего нет", – разразилась она.

"Что это за ложь?!" Королеву довели до бешенства в сети

В частности, в течение недели в разных источниках появлялась информация, что сын Королевой Сергей Глушко и его возлюбленная, модель Мария Слугина ждут ребенка. Никаких подтверждений или опровержений не поступало, пока певица не обнародовала этот скриншот в сторис.

Глушко и Слугина

Глушко и Слугина

instagram/slugina_64

Как сообщал OBOZREVATEL, Глушко и Слугина довольно давно состоят в отношениях. Королева, судя по реакции, не была против. Недавно молодую парочку застукали за страстным поцелуем на курорте.

Что примечательно, у Глушко и Слугиной есть разница в возрасте. Он пока является несовершеннолетним – 17 лет, а модели сейчас 23 года.

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Персоны
Наташа Королева Архип Глушко
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес слухи фейки беременность
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Пырывай скоро станет дедушкой.
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