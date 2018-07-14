Что бы я сказала Путину? Я ему давно уже все сказала - Ада Роговцева

Гостьей 9-го Одесского кинофестиваля, который открылся 13 июля, стала украинская актриса, Герой Украины Ада Роговцева. В ходе церемонии артистка также получила статуэтку "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

Уже на следующий день 80-летняя знаменитость провела встречу с журналистами, во время которой ответила на вопросы о своей работе, согражданах, Олеге Сенцове, войне на востоке и многом другом. OBOZREVATEL отобрал самые яркие эпизоды встречи с Адой Роговцевой в формате "вопрос-ответ".

- Вчера на церемонии открытия вы упомянули, что в стране снова идет война. Как Украине выйти из этой трагедии?

- Если бы вы и я знали, то этой войны не было бы. Увы, очень умные, как мне хотелось бы верить, опытные и ориентированные в этом вопросе люди не могут найти ответов. Так сложилось, что люди зомбированы. Зомбированы этой коммунистической идеологией, которой была зомбирована и я всю свою сознательную жизнь. В этой ситуации нужно лишь очень много читать, много интересоваться, расспрашивать, так как я в свои 80 лет - не бояться быть на передовой, где гибнут парни. Я стояла на том месте, где через полтора часа двоих очень серьезно ранило. На том месте мы играли эпизоды выступлений, читали стихи.

Нужно ехать туда, интересоваться, нужно знать, и нужно, чтобы у вас болело так, как болит у того обожженного от пят до головы парня… Если бы так все люди присоединились к этой беде, и вопросу, как ее остановить, возможно, это и прекратилось бы.

К сожалению, очень много равнодушных людей. Кроме злых, глупых, агрессивных есть еще и равнодушные. Так оно и тянется, тянется… И если бы люди понимали друг друга, хотя бы пробовали понять друг друга… Потому только так расплывчато я могу ответить на этот вопрос. Все зависит от души, сердца, образования, ума всех людей на планете. Потому что эти войны, увы, были и в ближайшем будущем будут. Все время видим: там назревает, там назревает. Где-то и рванет. И как это остановить, как провести эту профилактику… (качает головой).

Я играла в представлении "Матушка Кураж" Брехта, где женщина-маркитантка, чтобы прокормить своих детей, ездит по передовой и продает еду, амуницию - она зарабатывает на войне. Но нельзя заработать на войне. Все ее дети гибнут. Она хоронит одного за другим. Такое вот предостережение написал Брехт, а никто не прислушивается. К вашим словам не прислушиваются, и ко мне, старой, увы, не прислушиваются влиятельные люди, от которых зависит и война, и мир.

- Поддерживаете ли вы отношения с ребятами на передовой после выступлений?

- Ну а как же? Я еду туда только потому, что они зовут. Они меня знают, и друг другу передают контакты. И не передают, что была артистка, а просто: "Была Ада", "Была Ада Николаевна" (улыбается). Так сложилось, возможно, благодаря интернету, я стала таким вот олицетворением женщины, которая приедет, которую можно обнять, и она скажет очень простые слова.

А какие это слова? Говорю им: "Мальчики, родные, вы умнее, мудрее и лучшие чем мы все, ибо мы не знаем того, что знаете вы. Мы не собирали по кусочкам - руки, ноги, голова - своего товарища, мы не смотрели так смерти в глаза, один на один, когда решает секунда, жить тебе или нет..." Мы много чего не знаем, не знаем той несправедливости, когда не привезут поесть, и я им говорю: "Вот вы вернетесь к нам, которые не знают этого холода, голода, страха смерти, отчаяния, когда хоронишь близкого человека, и вам придется приспосабливаться. Так вот занимайте такую позицию, что не мы к вам, что мы обязаны делать, это наш долг, а будьте вы выше нас, умнее, понимайте тех, кто не понимает".

Но все что касается войны… я баба. Баба (кивает головой). Женщина. Я не знаю, но знаю то, что такого не должно быть, ведь умирают дети, а вместе с ними умирают их родители, мамы. Не может женщина пережить смерть своего сына, она становится другой, потусторонней, какой стала и я, похоронив своего сына. Не стало в 50 лет моего счастья, моей жизни, ее смысла. И если бы не дочь, не внуки, я бы сейчас не сидела перед вами, потому что вместе с сыном мать умирает. И сколько таких мертвых матерей сейчас в Украине. О них нужно заботиться, а кто это сделает? Иногда и доброго слова не скажут, не говоря уже о том, чтобы заплатить какие гроши, чтоб она хотя бы цветы сыну на могилу купила.

И это есть, и это зависит от нас, не только от тех, кто сверху, а и тех, кто живет рядом с этой страшной бедой. Страшной войной. И мы все живем рядом, вот только делаем вид, что это не так.

- Вам есть что сказать Владимиру Путину?

- А я ему уже все сказала. Это же началось давно, и еще тогда я ему сказала все. Когда-то еще давно, кажется, при Кучме он приехал в Украину с каким-то визитом, и не ясно, с чего вдруг заявил, мол, в Украине же есть такая артистка, Роговцева, буду с ней на обеде сидеть. И мы с ним обедали. Говорили. И тогда я ему прочла Цветаеву: "Если душа родилась крылатой - что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей - и что - Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных...", и здесь, взглянув на Путина - "...и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых.

Не помню, что там произошло дальше, но он читал Шевченко. Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему, напомнив и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули". Как-то так. Вот это я бы ему и повторила.

- Как считаете, что движет такими людьми?

- Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы. Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать.

- Что бы посоветовали сегодня смотреть молодежи, чтобы не быть зомбированным? Что в свое время оказало влияние на вас?

- Фильмы не так. Книги. Мама, папа и некий ангел в образе человека-учителя, воспитателя, педагога. Вот такой ангел должен появиться в вашей жизни, и это зависит не от ангела, а от того, кого выберете вы. Найдите того человека, которому вы верите, человека доброго, милосердного, а главное - умного. Какие ведь есть глупые люди… (качает головой). Тупые, необразованные, подлые, хитрые… И они всюду лезут. Я не понимаю, надо ж как-то стесняться, если ты глупый, а они как начнут… И никто с этим не борется, это расползается. В этом всем рождаются дети. Куда они? С кем они? Вот это меня очень беспокоит.

- Вчера много говорили об Олеге Сенцове. Чем украинцы сейчас могут ему помочь?

- Вот только тем, что и сейчас делаем. Больше ничем. Что же здесь еще сделать? Мир это видит, мир выступает и, возможно, тот, от кого это зависит, однажды испугается.

- Какой самый ценный совет в жизни вы получали, и кто вам его дал?

- Не столько совет, мне повезло с мамой. У меня была такая мама… она родилась ангелом. Она не могла на людях расстроиться, всегда держалась. Вы знаете, у меня о ней даже стих есть: "Я помню мамины шифоны, я помню мамин крепдешин. И хриплый голос патефона, и скрежет вилисовых шин. И как ныряла словно рыбка, и плавала - не перегнать. Все в твоей жизни было зыбко, а смеялась - ну ни дать, ни взять. Не помню сытости твоей, не помню злости, раздражения. Ты не могла сказать "Не смей", а только "Сделай одолжение". И мне дано уже понять, как обошла тебя удача. Мне приходилось отнимать руки от глаз, как мамы плачут. И только волю в кулачок, и через голод, через войны. Всех накормить за пятачок, и всех согреть во вселенский холод". Вот такая была у меня мама.

- Что вы думаете о гендерном балансе в кино?

- Чего? Не говорите мне таких слов. Вы знаете, у меня недавно вышла книга "Простые вещи". Говорите проще, чего вы хотите? (улыбается).

- Что вы думаете о равноправии мужчин и женщин? Сегодня часто говорят о том, что женщинам занижают гонорары или меньше главных ролей дают.

- А где вы такое видели? Как это с мужчинами по-другому? Нет такого. Все зависит только от нас. Все зависит от того, как вы себя ведете. Это не тот случай, когда обстоятельства против тебя, болезнь или еще что-то. А ситуация о которой вы говорите, мол, платят меньше… Это как получается? Ты пришел на работу, а тебе платят меньше? Скиньте этого начальника идиота! Возьмитесь за эту несправедливость, а сейчас это можно делать, только надо взяться, а не хвост поджимать и жаловаться на маленькую зарплату.

- В этом году вы прощаетесь со спектаклем "Варшавская мелодия", в котором играли более 40 лет. В свой день рождения, 16 июля, сыграете в последний раз. Что чувствуете по этому поводу?

- Ничего. Оно отошло. Это была не просто страница, а целая большая книга моей жизни. Не помню, с какого года, всю жизнь в нем играла. 670 раз я сыграла один спектакль и уже почти 200 раз "Варшавскую мелодию-2". Но оно отходит. Это очень хорошая литература Зорина. Там не шибко глобальная проблема, но там любовь. И вопрос того, что такое любовь, и как ее нельзя уничтожать, когда она возникает.

И там есть такие слова: "Ми можем любов покалічить, якщо на колись відкладем. І вже не купить, не позичить цей ніжний і болісний щем". Нельзя ее откладывать. Ведь все в этом мире, все, решает что? Любовь. И не обязательно любовь мужчины к женщине, а любовь, которую Господь дает нам к детям, внукам, травке, другу - любовь к жизни.

- Чем для вас пахнет счастье?

- Счастье? Это маленькие детки (улыбается). Это когда они вот только рождаются, и ты берешь этого ребенка, и вдыхаешь эту жизнь вот только пришедшую, а ведь она не пахнет французскими духами, а пахнет чем-то совсем другим. И это замечательный запах. Лучший на свете.