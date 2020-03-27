Что будет с песнями для Евровидения-2020: организаторы приняли внезапное решение

В 2020 году организаторы песенного конкурса Евровидение решили отменить мероприятие в связи с пандемией коронавируса. Все композиции, которые представили участники войдут в общий CD-альбом Eurovision Song Contest 2020.
Известно, что компакт-диск с 41 песней появятся в продаже уже 8 мая, пишет издание Wiwibloggs.
Стоимость CD-альбома Eurovision Song Contest 2020 на официальном сайте будет составлять около 20 евро – более 600 гривен.
Кроме того, как отмечалось ранее, песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в 2020 году, не будут допущены к конкурсу. Следовательно, украинцы Go_A не смогут исполнить свой хит "Соловей", а россияне Little Big – нашумевшую композицию Uno.
Более того, страны-участницы могут изменить утвержденного для Евровидения-2020 участника и отправить в следующем году на конкурс совершенно других певцов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.
В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.