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27 марта • обновлено в 21:29
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Что будет с песнями для Евровидения-2020: организаторы приняли внезапное решение

1.6т
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В 2020 году организаторы песенного конкурса Евровидение решили отменить мероприятие в связи с пандемией коронавируса. Все композиции, которые представили участники войдут в общий CD-альбом Eurovision Song Contest 2020.

Известно, что компакт-диск с 41 песней появятся в продаже уже 8 мая, пишет издание Wiwibloggs.

Что будет с песнями для Евровидения-2020: организаторы приняли внезапное решение

Стоимость CD-альбома Eurovision Song Contest 2020 на официальном сайте будет составлять около 20 евро – более 600 гривен.

Что будет с песнями для Евровидения-2020: организаторы приняли внезапное решение

Кроме того, как отмечалось ранее, песни, с которыми участники национальных отборов побеждали в 2020 году, не будут допущены к конкурсу. Следовательно, украинцы Go_A не смогут исполнить свой хит "Соловей", а россияне Little Big – нашумевшую композицию Uno.

Более того, страны-участницы могут изменить утвержденного для Евровидения-2020 участника и отправить в следующем году на конкурс совершенно других певцов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.

  • В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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