Что будет с Евровидением-2020: организаторы озвучили возможные сценарии

Организаторы Евровидения-2020, которое в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды), назвали шесть возможных сценариев проведения конкурса в случае продления карантина из-за коронавируса.
Так, об этом сообщает издание Eurovisionworld.
twnews.es
Как сообщается, EBU (Европейский союз радиовещания) работает сейчас над разными сценариями организации и проведения Евровидения-2020. Все зависит от того, как будет распространятся COVID-19 в Нидерландах и Европе. Однако отмечается, что отмена и перенос конкурса рассматривается организаторами в последнюю очередь.
Шесть возможных сценариев Евровидения-2020
Никаких изменения. Евровидение-2020 состоится, как и было запланировано.
Без аудитории, на арене. На конкурсе будет либо ограниченное количество аудитории, либо вообще не будет зрителей.
Без аудитории, телестудия. Трансляция Евровидения-2020 состоится в телестудии без аудитории.
Национальная трансляция. Каждая страна будет транслировать песню со своего места.
Перенос.
Отмена конкурса.
bigmir.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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