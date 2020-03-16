Что будет с Евровидением-2020: организаторы озвучили возможные сценарии

Организаторы Евровидения-2020, которое в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды), назвали шесть возможных сценариев проведения конкурса в случае продления карантина из-за коронавируса.

Так, об этом сообщает издание Eurovisionworld.

twnews.es

Как сообщается, EBU (Европейский союз радиовещания) работает сейчас над разными сценариями организации и проведения Евровидения-2020. Все зависит от того, как будет распространятся COVID-19 в Нидерландах и Европе. Однако отмечается, что отмена и перенос конкурса рассматривается организаторами в последнюю очередь.

Шесть возможных сценариев Евровидения-2020

Никаких изменения. Евровидение-2020 состоится, как и было запланировано. Без аудитории, на арене. На конкурсе будет либо ограниченное количество аудитории, либо вообще не будет зрителей. Без аудитории, телестудия. Трансляция Евровидения-2020 состоится в телестудии без аудитории. Национальная трансляция. Каждая страна будет транслировать песню со своего места. Перенос. Отмена конкурса.

bigmir.net

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