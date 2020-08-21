ЧП с Навальным в РФ: что известно о его жене и как она отреагировала на инцидент

В России произошло ЧП с главным оппозиционным политиком страны Алексеем Навальным: 20 августа ему стало плохо прямо на борту самолета. Оппозиционера госпитализировали в одну из больниц Омска, вторые сутки он находится в коме.

Омские врачи запретили транспортировать Навального в Германию для дальнейшего лечения. Его супруга Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием о разрешении транспортировки мужа, однако пока добиться положительного решения Кремля не удалось. OBOZREVATEL решил также рассказать, что известно о Юлии Навальной, которую также называют "первой леди российской оппозиции", а также их детях.

Алексей Навальный с женой

Юлия Навальная (в девичестве Абросинова) родилась 24 июля 1976 года. О ее родителях и детстве общественности практически ничего не известно. После окончания школы Абросинова поступила на факультет международных и экономических отношений Российского экономического университета имени Плеханова. Продолжила обучение в аспирантуре.

Юлия и Алексей Навальные в начале своих отношений (1999 год) Instagram Юлии Навальной

Девушка с юности интересовалась политикой, также являлась членом политической партии "Яблоко". После окончания университета работала в одном из коммерческих банков Москвы.

Как на нее повлияло знакомство с Навальным

В 1999 году Юлия познакомилась со своим будущим супругом Алексеем Навальным на отдыхе в Турции. Через год пара сыграла свадьбу. После рождения дочки в 2001 году Юлия некоторое время занималась бизнесом – реализовывала плетеную мебель, сделанную на фабрике свекра и свекрови.

Свадебное фото Алексея и Юлии Навальных Instagram Юлии Навальной

В дальнейшем у Юлии Навальной возникли сложности с трудоустройством из-за политической деятельности мужа, но не смотря на это, она всегда поддерживала его. В настоящее время Навальная курирует вопросы, связанные с составлением бизнес-планов и переводом статей, а также принимает активное участие в антиправительственных митингах в РФ.

Юлия и Алексей Навальные БИЗНЕС Online

Пара воспитывает двух детей: 19-летнюю дочь Дарью, которая в настоящее время учится в США и 12-летнего сына Захара.

Жена и дети Навального Instagram Юлии Навальной

Семья Навальных Instagram Юлии Навальной

Жена и сын Алексея Навального Instagram Юлии Навальной

Отметим, Юлия Навальная публично отреагировала на ситуацию со своим мужем. На личной странице в Instagram она трогательно призналась в любви мужу.

"Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас. Спасибо всем за поддержку", – высказалась женщина.

Навальная трогательно обратилась к мужу Instagram Юлии Навальной

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