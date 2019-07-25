"Чморят, уроды!" Российская певица пожаловалась на русских в Испании

54-летняя российская певица Наталья Ветлицкая рассказала о том, как над ее 14-летней дочерью издеваются в школе.

Артистка не понимает, что стало причиной такого отношения. Об этом сообщает "Сosmopolitan".

Наталья Ветлицкая Домашний Очаг

"Почему в детях столько злобы и жестокости? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту гребаную школу, и забыть как страшный сон", — сообщила Ветлицкая.

Ветлицкая и ее дочь Personastars

Певица уточнила, что издевательствами занимаются исключительно русскоговорящие дети.

"Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят только исключительно на матерном и чморят за известную фамилию. Дочь же один на один там с этими уродами. И некому заступиться. Звереныши натуральные", — заявила артистка.

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