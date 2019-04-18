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"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица и звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль восхитила своих поклонников элегантным образом. Так, она появилась на мероприятии в черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Кроме того, многие фолловеры артистки обратили внимание на глубокое декольте.

Снимок Кароль разместила на своей странице в Instagram. Менее чем за час фото набрало сотни комментариев и более десяти тысяч лайков.

"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

instagram.com

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"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

instagram.com

"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

instagram.com

"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

instagram.com

"Вот это я понимаю чистый секс", "Красотка! Просто космос", "Шикарная королева", "Какая красивая", "Роскошная", "Какая элегантная", — пишут в сети.

"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте
"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте
"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте
"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте
"Чистый секс": Кароль восхитила сеть глубоким декольте

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и судья вокального проекта "Голос країни-9" Тина Кароль осуществила мечту ребенка, который поборол онкологическое заболевание. 8-летний Даниил Чобанюк мечтал встретиться и спеть с артисткой. Мальчик стал гостем полуфиналашоу.

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Персона
Тина Кароль
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