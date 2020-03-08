Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов "Л/ДНР", нелепо отшутилась о конфузе вокруг ее фото рядом с "прадедом".

Женщина опубликовала в соцсети снимок с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала: "С прадедом в Калуге".

"Между тем из исторических источников известно, что у наркома... никогда не было жены или детей, а современники отмечали, что он был гомосексуалистом. В частности, об этом писал в своих мемуарах личный секретарь Сталина Борис Бажанов", – отметил блогер Дмитрий Чекалкин в Facebook.

Юлия Чичерина 24tv.ua

"Это у нас наследственное! – заметила Юлия в комментариях журналистам. – Мой дед и отец тоже были бездетными гомосексуалистами", – добавил блогер.

Как писал OBOZREVATEL:

Юлия Чичерина поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".

Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

Ранее Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!