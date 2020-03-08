Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов "Л/ДНР", нелепо отшутилась о конфузе вокруг ее фото рядом с "прадедом".
Женщина опубликовала в соцсети снимок с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала: "С прадедом в Калуге".
"Между тем из исторических источников известно, что у наркома... никогда не было жены или детей, а современники отмечали, что он был гомосексуалистом. В частности, об этом писал в своих мемуарах личный секретарь Сталина Борис Бажанов", – отметил блогер Дмитрий Чекалкин в Facebook.
Юлия Чичерина
24tv.ua
"Это у нас наследственное! – заметила Юлия в комментариях журналистам. – Мой дед и отец тоже были бездетными гомосексуалистами", – добавил блогер.
Как писал OBOZREVATEL:
Юлия Чичерина поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".
Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".
Ранее Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.
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