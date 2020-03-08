Главная Новости
9 марта • обновлено в 01:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Фанатка "Л/ДНР" Чичерина нелепо оправдалась за конфуз с "прадедом"

3.5т
Читать материал на украинском

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов "Л/ДНР", нелепо отшутилась о конфузе вокруг ее фото рядом с "прадедом".

Женщина опубликовала в соцсети снимок с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала: "С прадедом в Калуге".

"Между тем из исторических источников известно, что у наркома... никогда не было жены или детей, а современники отмечали, что он был гомосексуалистом. В частности, об этом писал в своих мемуарах личный секретарь Сталина Борис Бажанов", – отметил блогер Дмитрий Чекалкин в Facebook.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

24tv.ua

"Это у нас наследственное! – заметила Юлия в комментариях журналистам. – Мой дед и отец тоже были бездетными гомосексуалистами", – добавил блогер.

Как писал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Чекалкин Юлия Чичерина
Место
Россия Калуга
Тег
фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
20
Смешно
1
Интересно
0
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги